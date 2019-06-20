ООС: за минулу і поточну добу на Донбасі 1 військовий загинув, 3 травмовані

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що в результаті обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі за минулу добу і станом на початок поточної один український військовослужбовець загинув, двоє поранені і ще один зазнав бойового травмування.

«19 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними штабу, від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ.

Представники угруповання «ЛНР» заявляють у ранковому зведенні про три обстріли їхніх позицій, бойовики з угруповання «ДНР» поки не поширюють на своїх ресурсах інформацію про порушення режиму тиші.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.