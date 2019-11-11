Бойовики 20 хвилин вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що близько 11-ї години понеділка підтримувані Росією бойовики вели 20-хвилининий обстріл позицій Збройних сил України у районі Верхньоторецького на Донеччині.
Згідно з повідомленням, вогонь бойовики вели зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
«За наявною інформацією, цієї доби втрат в Об’єднаних силах немає», – йдеться в повідомленні.
Бойовики з угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах про обстріли впродовж поточної доби не повідомляють.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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