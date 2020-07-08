Троє військових поранені через обстріли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби дев’ять разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого троє військових зазнали поранень.

«Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил була задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області. Основні ж бойові підрозділи Збройних сил України впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін», – повідомили у штабі.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.