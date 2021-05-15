Військові повідомили про чергові порушення, бойових втрат немає

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які нині не призвели до бойових втрат серед українських військових.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було шість: із мінометів калібру 120 і 82 міліметри і з гранатометів різних систем.

Ні про які дії українських військ у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише сказано, що українська сторона в СЦКК «оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм».

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – запевнили в пресслужбі.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про два обстріли з боку українських військ.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 39 українських військовослужбовців, ще близько 95 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще троє військових і один був поранений, тобто нинішній баланс мав би складати 37 загиблих і 108 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.