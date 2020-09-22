Влада Києва закликає відмовитись 22 вересня від поїздок власним автотранспортом

У Всесвітній день без автомобіля 22 вересня столична влада звернулася до киян з проханням скористатись альтернативним транспортом.

«22 вересня разом із світовою спільнотою Київ відзначатиме Всесвітній день без автомобіля. Департамент транспортної інфраструктури запрошує автовласників на один день відмовитися від поїздок на своїх автівках і скористатися альтернативним транспортом. Наприклад, громадським чи велосипедним», йдеться в повідомленні на сайті Київміськдержадміністрації.

Як нагадали у КМДА, у рамках Європейського тижня мобільності-2020 триває інтернет-марафон. Аби взяти участь, потрібно: зафіксувати на фото чи відео своє пересування містом пішки, на велосипеді чи у громадському транспорті; опублікувати їх у соціальних мережах із хештегом #kyivmobilityweek та передати своїм друзям виклик спробувати пересуватись містом альтернативними способами.

Вперше «День без автомобіля» був організований у Європі 22 вересня 2002 року. Цього дня автомобілістам (і мотоциклістам) пропонується хоча б на день відмовитися від використання транспортних засобів, які споживають паливо.