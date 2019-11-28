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28 листопада 2019, Київ 14:29
Новини | Політика

У першій половині дня бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

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У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 28 листопада двічі обстріляли позиції українських військових.

«Після півночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного ворог вів вогонь по наших мужніх оборонцях Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 08:00 ранку по нашим захисникам Новотроїцького», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед військових ЗСУ немає.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли упродовж поточної доби відсутня.

/**/ /**/ Український військовий біля Богданівки Донецької області, 26 вересня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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