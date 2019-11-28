У першій половині дня бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 28 листопада двічі обстріляли позиції українських військових.

«Після півночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного ворог вів вогонь по наших мужніх оборонцях Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 08:00 ранку по нашим захисникам Новотроїцького», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед військових ЗСУ немає.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли упродовж поточної доби відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.