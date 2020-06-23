Бойовики відзначились на Донбасі обстрілами із протитанкових гранатометів – військові

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики порушили режим тиші один раз в районі Оріхового на Донбасі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«З близько 09:30 з напрямку від Золотого-5 ворог застосував по нашим захисникам станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших оборонців немає», – повідомили у відомстві.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.