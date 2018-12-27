На Донбасі нині воює 11 тисяч росіян – командувач ООС

На окупованій частині Донбасу у складі гібридних російських регулярних військових формувань нині перебуває 11 тисяч росіян, заявив командувач операції Об’єднаних сил на сході України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Нам відомо про наявність на тимчасово окупованих територіях Донецької м Луганської областей російських регулярних військових формувань – першого і другого армійських корпусів загальною чисельністю близько 32 тисяч осіб, 11 тисяч із яких – росіяни. Керівні посади цих формувань обіймають кадрові офіцери і генерали Збройних сил Росії», – заявив він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

При цьому він наголосив, що йдеться не добровольче ополчення угруповань «ДНР» і «ЛНР», а про «регулярні підрозділи, які за своєю системою управління підпорядковуються штабові восьмої загальновійськової армії, що дислокується в місті Новочеркаську» в Росії.

Про участь громадян Росії, серед того кадрових російських військових, у складі російських гібридних сил на окупованій частині українського Донбасу, яким протистоять українські Об’єднані сили, стало відомо ще влітку 2014 року, коли цілі російські військові частини вдерлися на територію України, щоб врятувати від розгрому підтримуваних і організованих ними антиукраїнських бойовиків. Відтоді, за даними і українських, і західних військових розвідок, кількість російських військових на Донбасі постійно змінюється, але завжди обчислюється тисячами, хоча від весни-літа 2015 року вони перебувають там вже не цілими російськими частинами, а формально у складі сил угруповань «ДНР» і «ЛНР». У разі потрапляння їх у полон чи загибелі в бою Москва заявляє, що йдеться суто про непідконтрольних їй російських «добровольців», які якраз щойно звільнилися з лав Збройних сил або принаймні перебували у відпустці. Крім кадрових військових, у складі російських гібридних сил на Донбасі діють і справжні «добровольці» з Росії – цивільні люди, які, слідом за позицією Москви, заявляють, що там вони «захищають народ Донбасу від українських фашистів».

Зокрема, 8 травня 2018 року президент України Петро Порошенко заявляв про росіян на Донбасі: «Ми маємо підтверджені цифри, що в різні періоди їхня кількість була від 10 до 2,5 тисяч – регулярних російських військ на окупованій території. Плюс вони мають майже 50 тисяч військ так званих «російських волонтерів», які були набрані через російську мобілізаційну систему і направлені туди. Однак вони вдають, що вони не солдати регулярної армії. Але вони – росіяни, вони – за національністю росіяни, вони – російські солдати. Вони використовують російську зброю та амуніцію. І це – росіяни». Голова держави тоді також сказав, що, за даними української сторони, до 50% тих, хто на той час воював на Донбасі, були громадянами Росії.