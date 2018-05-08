Путін прагне відвоювати Україну – Порошенко

Метою президента Росії Володимира Путіна є «відвоювати» Україну, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу CBS News. Так глава української держави відповів на запитання, чого Путін прагне досягнути в Україні і чи хоче він слабкої країни на кордоні Росії.

«Так, відвоювати. І повернути СРСР або Російську імперію», – цитує 8 травня прес-служба президента України слова Порошенка.

«Він (Путін – ред.) хоче повернути Радянський Союз. Він відповів в інтерв’ю на питання, що є найбільшою катастрофою 20 століття — не Друга світова війна, не Хіросіма, не Чорнобиль, а розпад СРСР. Це його мислення», – вказав Порошенко.

На запитання, скільки зараз російських солдат перебувають на Донбасі, президент зазначив: «Ми маємо підтверджені цифри, що в різні періоди їх кількість була від 10 до 2,5 тисяч – регулярних російських військ на окупованій території. Плюс вони мають майже 50 тисяч військ так званих «російських волонтерів», які були набрані через російську мобілізаційну систему і направлені туди. Однак, вони вдають, що вони не солдати регулярної армії. Але вони — росіяни, вони — за національністю росіяни, вони — російські солдати. Вони використовують російську зброю та амуніцію. І це — росіяни».

Глава держави також наголосив, що за даними української сторони до 50% тих, хто зараз воює на Донбасі, є громадянами Росії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.