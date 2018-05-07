Путін розпочинає новий термін на посаді президента Росії

Володимир Путін 7 травня вчетверте присягне як президент Росії, продовжуючи 18-річний період свого правління. Прихильники Путіна визначають цей період як час «вставання з колін», опоненти вказують на корумповане самодержавство.

Інавгурація Путіна в Кремлі відбудеться після того, як у березні відбулося голосування, який він сам назвав демонстрацією довіри суспільства до його керівництва, критики кажуть, що вибори є лише демократичною вітриною.

Два дні тому, 5 травня в десятках російських міст відбулися антипутінські та антиурядові протести, організовані насамперед прихильниками опозиційного політика Олексія Навального. Сам Навальний і сотні інших учасників протестів були затримані, але через кілька годин по тому звільнені – до початку судових розглядів.

На початку чергового терміну Путіна Москва залишається в геополітичному протистоянні з Заходом через кілька питань, включно з анексією Криму в 2014 році, підтримкою сепаратистів на сході України, втручання у вибори в США та підтримку президента Сирії Башара Асада.