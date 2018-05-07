Путін переходить у категорію міфічної фігури – Ганапольський

Володимир Путін учетверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася 7 травня у Москві. Він склав присягу на вірність Росії і звернувся до присутніх. У своїй промові Путін запевнив, що усвідомлює відповідальність перед кожним росіянином і Росією загалом, а також – перед «тисячолітньою історією» держави. За його словами, надалі перед Росією постають історичні завдання, які визначатимуть долю вітчизни на десятиліття вперед. Про інавгурацію президента Росії і що очікує в подальшому на цю країну, у програмі «Ваша Свобода» розмірковував журналіст, телеведучий Матвій Ганапольський.