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07 Травень 2018, Київ 19:42
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Путін переходить у категорію міфічної фігури – Ганапольський

Путін переходить у категорію міфічної фігури – Ганапольський
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Володимир Путін учетверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася 7 травня у Москві. Він склав присягу на вірність Росії і звернувся до присутніх. У своїй промові Путін запевнив, що усвідомлює відповідальність перед кожним росіянином і Росією загалом, а також – перед «тисячолітньою історією» держави. За його словами, надалі перед Росією постають історичні завдання, які визначатимуть долю вітчизни на десятиліття вперед. Про інавгурацію президента Росії і що очікує в подальшому на цю країну, у програмі «Ваша Свобода» розмірковував журналіст, телеведучий Матвій Ганапольський.

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