​​«Що, знову?»: соцмережі кепкують із інавгурації Путіна

7 травня відбулась чергова інавгурація президента Росії Володимира Путіна. Це вже четвертий термін незмінного російського очільника. В соцмережах жартують, чи доживе людство до нових персонажів у російській політиці? Радіо Свобода зібрало найцікавіше про інавгурацію в Росії.

«Мирна змінність влади – важливий елемент політичної стабільності, про яку ми із вами мріяли, тяжіли, якої добивались», – такими словами в 2000-му році Володимир Путін починав свій президентський термін.

​На цьогорічну інавгурацію було запрошена рекордна кількість гостей, близько 5 тисяч. Серед них була ціла низка політиків, діячів культури та навіть іноземних акторів та політиків.

На федеральних російських телеканалах церемонію було показано у незвичному форматі: наче це реаліті-шоу спершу сцена із кабінету Володимира Путіна, де він зображає інтенсивну роботу. Та в якийсь момент він розуміє, що час настав – встає з-за столу, вдягає піджак та починає впевнено крокувати пустими коридорами Кремля. Дорогою він зустрічає чиновників або охоронців, всім тисне руки, розглядає картини на стінах. У всій цій політичній патетиці знайшлось місце для багатьох жартів в соцмережах. Особливо, якщо врахувати, що це вже далеко не перший термін Путіна.

Коли Путін піде?

Головне питання у соцмережах сьогодні: чи потрібна інавгурація в Росії в принципі? Мало хто ставив на перевагу інших сил на російських виборах, їх навіть у заголовках називали «Вибори Путіна».

Багато розмов було й про критику сьогоднішнього російського режиму самим Путіним, наче до цього очільником держави був хтось інший.

Ця користувачка цікавиться, чи не варто змінити назву самої церемонії?

​Чому засумувала Поклонська?

На інавгурації була присутня й екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська. Зараз вона працює депутаткою Держдуми Російської Федерації. І судячи з усього, на церемонії їй було не дуже весело.

Користувачі соцмереж пригадували старі пісні:

Та почали робити свої припущення щодо суму Поклонської.

Хто прийшов?

Серед запрошених гостей помітили навіть актора Стівена Сігала та екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Компанія вийшла цікава:

«Майже в кожного на цьому фото з інавгурації класичний вираз обличчя московського касира: «Ні, я точно не можу розміняти тисячу рублів»

Були також і питання по клятві Путіна перед російським народом. Вчетверте ці слова казати, мабуть, важче.

«Четвертий термін, клятва в 38 слів... і їх він читав із папірця»

Тому, власне, й інтриги в церемонії особливої не було:

Що далі?

Що ж чекає на Росію в найближчі 6 років правління Путіна?

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​Зрозуміло тільки те, що особливої інтриги в цьому не буде. Щойно Путін присягнув на вірність російському народові, його уряд подав у відставку.

Не встигли соцмережі пожартувати...

...як вкотре новообраний російський президент запропонував на посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва, який і так обіймав цю посаду довгі роки: з 8 травня 2012 року він очолював уряд. Перед цим – з 2008 року – він був президентом Росії. Путін у цей час був головою уряду.​

Тобто, змінність влади, про яку говорив Путін в 2000-му році, так і залишилась словами в пам'яті росіян на найближчі 6 років.

Реакція на інавгурацію Путіна знайшла свій відгук і в мистецтві.

Карикатура Сергія Йолкіна:

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин.