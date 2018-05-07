​​«Що, знову?»: соцмережі кепкують із інавгурації Путіна

7 травня відбулась чергова інавгурація президента Росії Володимира Путіна. Це вже четвертий термін незмінного російського очільника. В соцмережах жартують, чи доживе людство до нових персонажів у російській політиці? Радіо Свобода зібрало найцікавіше про інавгурацію в Росії.
«Мирна змінність влади – важливий елемент політичної стабільності, про яку ми із вами мріяли, тяжіли, якої добивались», – такими словами в 2000-му році Володимир Путін починав свій президентський термін.
На цьогорічну інавгурацію було запрошена рекордна кількість гостей, близько 5 тисяч. Серед них була ціла низка політиків, діячів культури та навіть іноземних акторів та політиків.
На федеральних російських телеканалах церемонію було показано у незвичному форматі: наче це реаліті-шоу спершу сцена із кабінету Володимира Путіна, де він зображає інтенсивну роботу. Та в якийсь момент він розуміє, що час настав – встає з-за столу, вдягає піджак та починає впевнено крокувати пустими коридорами Кремля. Дорогою він зустрічає чиновників або охоронців, всім тисне руки, розглядає картини на стінах. У всій цій політичній патетиці знайшлось місце для багатьох жартів в соцмережах. Особливо, якщо врахувати, що це вже далеко не перший термін Путіна.
Коли Путін піде?
Головне питання у соцмережах сьогодні: чи потрібна інавгурація в Росії в принципі? Мало хто ставив на перевагу інших сил на російських виборах, їх навіть у заголовках називали «Вибори Путіна».
Багато розмов було й про критику сьогоднішнього російського режиму самим Путіним, наче до цього очільником держави був хтось інший.
Ця користувачка цікавиться, чи не варто змінити назву самої церемонії?
Чому засумувала Поклонська?
На інавгурації була присутня й екс-прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська. Зараз вона працює депутаткою Держдуми Російської Федерації. І судячи з усього, на церемонії їй було не дуже весело.
Користувачі соцмереж пригадували старі пісні:
Та почали робити свої припущення щодо суму Поклонської.
Хто прийшов?
Серед запрошених гостей помітили навіть актора Стівена Сігала та екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Компанія вийшла цікава:
«Майже в кожного на цьому фото з інавгурації класичний вираз обличчя московського касира: «Ні, я точно не можу розміняти тисячу рублів»
Були також і питання по клятві Путіна перед російським народом. Вчетверте ці слова казати, мабуть, важче.
«Четвертий термін, клятва в 38 слів... і їх він читав із папірця»
Тому, власне, й інтриги в церемонії особливої не було:
Що далі?
Що ж чекає на Росію в найближчі 6 років правління Путіна?
Зрозуміло тільки те, що особливої інтриги в цьому не буде. Щойно Путін присягнув на вірність російському народові, його уряд подав у відставку.
Не встигли соцмережі пожартувати...
...як вкотре новообраний російський президент запропонував на посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра країни Дмитра Медведєва, який і так обіймав цю посаду довгі роки: з 8 травня 2012 року він очолював уряд. Перед цим – з 2008 року – він був президентом Росії. Путін у цей час був головою уряду.
Тобто, змінність влади, про яку говорив Путін в 2000-му році, так і залишилась словами в пам'яті росіян на найближчі 6 років.
Реакція на інавгурацію Путіна знайшла свій відгук і в мистецтві.
Карикатура Сергія Йолкіна:
65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин.
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