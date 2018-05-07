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07 Травень 2018, Київ 15:04
Новини | Міжнародні

Путін пропонує залишити Медведєва на посаді прем’єра

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) тисне руку Дмитру Медведєву під час своєї інавгурації, 7 травня 2018 року

Президент Росії Володимир Путін запропонував Дмитра Медведєва, уряд якого сьогодні пішов у відставку, на посаду прем’єр-міністра.

Прес-служба Кремля інформує, що відповідну пропозицію президент вніс до Державної думи Росії.

7 травня Володимир Путін вчетверте прийняв присягу президента Росії. У зв’язку з цим уряд країни на чолі з Дмитром Медведєвим пішов у відставку.

Медведєв очолював уряд з 8 травня 2012 року. Перед цим – з 2008 року – він був президентом Росії. Путін у цей час був головою уряду.

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