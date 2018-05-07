Путін пропонує залишити Медведєва на посаді прем’єра

Президент Росії Володимир Путін запропонував Дмитра Медведєва, уряд якого сьогодні пішов у відставку, на посаду прем’єр-міністра.

Прес-служба Кремля інформує, що відповідну пропозицію президент вніс до Державної думи Росії.

7 травня Володимир Путін вчетверте прийняв присягу президента Росії. У зв’язку з цим уряд країни на чолі з Дмитром Медведєвим пішов у відставку.

Медведєв очолював уряд з 8 травня 2012 року. Перед цим – з 2008 року – він був президентом Росії. Путін у цей час був головою уряду.