Володимир Путін став президентом Росії вчетверте.

Інавгурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу в Москві.

«Клянуся при здійсненні повноваження президента Російської Федерації поважати й охороняти права і свободи людини й громадянина. Дотримуватися й захищати Конституцію Російської Федерації. Захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісніть держави, вірно служити народу», – проголосив Путін свою присягу.

Після цього голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін повідомив, що Путін вступив на посаду президента країни.

18 березня він переміг на президентських виборах, отримавши 76,7 відсотка голосів.

На початку чергового терміну Путіна Москва залишається в геополітичному протистоянні з Заходом через кілька питань, включно з анексією Криму в 2014 році, підтримкою сепаратистів на сході України, втручанням у вибори в США та підтримкою президента Сирії Башара Асада.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008-2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.