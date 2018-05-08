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Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России на фоне крупной протестной акции «Он нам не царь», прокатившейся по всей стране. Чего добивались протестующие? Может ли Россия пойти по сценарию соседней Армении? Какие посылы «Путина 4-го срока» можно прочитать? Чего ожидать Украине и западному миру? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали российский политолог и социолог, доктор политических наук Михаил Савва и политолог Михаил Басараб.

– Давайте обсудим акцию «Он нам не царь». Михаил, с вашей точки зрения, зачем было так жестко карикатурно реагировать на эту акцию? Около 1600 человек по всей стране было задержано. Что это было?

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Михаил Савва: Это – обычная практика для современной России. Разгон этих протестных акций был жесток, но это уже привычно.

Я бы отметил здесь другое. Например, по моей родине, Краснодару, я могу сделать один интересный и уверенный вывод. Участников винтили в основном не полицейские. Это были люди в гражданском, они не представлялись, не предъявляли никаких документов.

ФСБ не доверяет полиции. ФСБ своими руками начали задерживать участников акции

Скорее всего, это были оперативники ФСБ, которых навезли в Краснодар из районных отделов. Это говорит о том, что разлад внутри российских правоохранительных структур в ходе подавления этой акции стал наглядным и очевидным: ФСБ не доверяет полиции. ФСБ своими руками начали задерживать участников акции, по крайней мере, в Краснодаре. На мой взгляд, это – один из показателей того, что путинская вертикаль начала давать серьезные сбои.

– А почему не доверяет? Это не такая сложная работа: задерживать безоружных протестующих. Чем полиция может не справиться?

Михаил Савва: В полиции далеко не все готовы это делать. По итогам разгона акции «Он нам не царь» уже было одно громкое заявление. Капитан Росгвардии сказал, что уходит со службы, он был на этих митингах по другую сторону баррикад. Это пока не массовое явление, но уже какая-то часть относительно вменяемых силовиков понимает, что их действия преступны и ставят их под удар.

– То есть, ФСБ опасается армянского сценария, когда силовики переходят на сторону протестующих и процесс для власти становится неконтролируемым?

Михаил Савва: И даже не доверяет своей родной полиции.

Не факт, что тот, кто придет на смену режима Путина, будет проводить более лояльную политику относительно Украины

​Михаил Басараб: Мне кажется, еще слишком рано сравнивать события в России с тем, что произошло в Армении, а тем более, что происходило в Украине.

Процессы сопротивления режиму Путина развиваются не так стремительно, как нам бы хотелось. Но чрезмерное внимание тому, что происходит сейчас в России, тоже неоправданно. Не факт, что тот, кто придет на смену режима Путина, будет проводить более лояльную политику относительно Украины. Поэтому Украина должна идти своим путем.

– Зачем вообще протестующие выходили после того, как были объявлены результаты выборов?

Михаил Савва: В участников этой акции была определенная мотивация: показать, что несмотря на результаты выборов, в России есть люди, и их не мало, которые думают иначе, которые не считают Путина своим президентом. И лозунг «Он нам не царь» подчеркивал несогласие с режимом, поскольку эта президентская форма правления постепенно выливается в полноценную диктатуру.

– Для многих сторонников Путина не секрет, что многих молодых людей, подростков винтили на акции, что пририсовывали проценты в результатах выборов, на что тратятся деньги правоохранительной системы. Получается, россияне в большинстве своем толерантно к этому относятся?

Михаил Савва: Большинство достаточно комфортно себя чувствует сейчас, уровень жизни для значительной части россиян остается довольно высоким, особенно в больших городах. Кроме того, огромную роль сыграла имперская мобилизация.

Режиму Путина удалось сделать эффект имперской мобилизации стабильным. Обычно люди устают от пропаганды. Но в случае россиян этого не происходит. Люди по-прежнему в своей массе готовы чувствовать себя гарнизоном осажденной крепости, на который нападают со всех сторон и пытаются нанести ущерб. На этом режим и строится.

Если бы не удалось сделать эффект имперской мобилизации стабильным, то уже шел бы поиск каких-то новых моделей. Но новый срок президенства Путина не принесет ничего кардинально нового.

– Михаил, вы говорите, что Украина уделяет много внимания России. Какую стратегию должна выбрать Украина, учитывая, что есть оккупированные территории и аннексированный Крым?

Михаил Басараб: Я думаю, нужно ставить вопрос шире: возможна ли Россия как демократическое государство? По этому поводу есть большие сомнения.

Россия, по мнению многих экспертов, не удержится в нынешних границах в условиях демократического правления.

Поэтому мы должны быть готовы к тому, что любой пришедший на смену Путина, будет продолжать имперскую парадигму, как это делал Путин и все его предшественники, относительно Украины в том числе.

Что бы мы не говорили про российскую власть, оппозицию, но наверняка они едины в том, что Россия должна быть глобальной

Что бы мы не говорили про российскую власть, оппозицию, но наверняка они едины в том, что Россия должна быть глобальной и сверхгосударством, ведь никто не отказывается от этой парадигмы.

Например, оппозиция: Навальный, Собчак, Пономарев позволяют ставить под сомнение то, что Крым должен вернуться Украине, точно так же, что его отобрала Россия.

Относительно оккупированных территорий, те варианты возвращения Крыма и Донбасса на основе поиска компромиссов с Россией неприемлемы. Никаких компромиссов с агрессором быть не может.

– Некий миф на оккупированных территориях, который создала Россия, продолжает владеть сердцами людей. Предложила ли Украина альтернативный миф этим людям? И что она может сделать, чтобы бороться за их сердца?

Михаил Савва: Украина сделала серьезную попытку. Она предложила жителям оккупированных территорий идею современной модернизации, идею современного демократического западного общества.

– Касательно международной повестки, информации об иностранных гостях на инаугурации Путина не нашлось. Полная изоляция. Вам не кажется, что в будущем отношение Запада к России может поменяться, как к Китаю или к Саудовской Аравии? Права человека – это одно, а бизнес есть бизнес.

Михаил Савва: На это делает акцент режим Путина, и поэтому время играет на него. Санкции не приводят к радикальным изменениям в политике России, режим Путина получает дополнительные возможности, чтобы внедрить идею «вы ничего не сделаете с нами с помощью санкций, разделим политику и экономику». Это – китайский вариант взаимодействия с остальным миром.

Путин начал агрессию не против Украины, он начал открытое противостояние на площадке Украины против западного мира

​Михаил Басараб: Ответ на ваш вопрос частично находится в предвыборном фильме Путина, где он намекает, что глобальная война России и США уже началась – это очень четкий сигнал.

Поэтому Украина – это опорная точка западной цивилизации. Путин начал агрессию не против Украины, он начал открытое противостояние на площадке Украины против западного мира.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)