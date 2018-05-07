Крім свого авто, Путін на інавгурації нічим не здивував – Ганапольський

Гість програми «Ваша Свобода»: Матвій Ганапольський, журналіст, телеведучий.

Путін учетверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася 7 травня в Андріївській залі Великого кремлівського палацу в Москві. Він склав присягу на вірність Росії і звернувся до присутніх. Путін запевнив, що усвідомлює відповідальність перед кожним росіянином і Росією загалом, а також перед «тисячолітньою історією» держави. Надалі перед Росією, за його словами, постають історичні завдання, які визначатимуть долю вітчизни на десятиліття вперед.

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(Повна версія програми)

Олександр Лащенко: Пане Ганапольський, щось нового сказав Путін сьогодні під час інавгурації?

Матвій Ганапольський: Всі цитують і показують новий автомобіль (Путіна – ред.), який зроблений за програмою з імпортозаміщення. Цей автомобіль стояв у Кремлі. Путін приїхав на своєму «Мерседесі». Пересів потім в цей автомобіль. Це перша історія.

Друга історія. Путін сказав, що головне – це розвиток і технологічний прорив і запропонував, щоб наступним прем’єром був Дмитро Медведєв. Вже бачили «технологічний прорив» із Медведєвим.

Є Путін і є росіяни. Кожна країна обирає владу, яку вважає за необхідне. За день до цього, «місили» на вулицях акцію «Він нам не цар»

І третє завдання – це здоров’я, як він сказав, людей. 19 лікарів, які є депутатами Держдуми, підтримали, були ініціаторами того, щоб в Російській Федерації не було американських ліків!

Але є Путін і є росіяни. Кожна країна обирає владу, яку вважає за необхідне. От черговий термін Путіна... Там ще була картина, коли він клав руку на конституцію. Згадаймо, що було за день до цього, як «місили» на вулицях акцію «Він нам не цар». Мабуть, в такому дивному стані Росія і житиме наступні 6 років.

​– Пане Ганапольський, безпрецедентна там річ сталася (це вже український термін), в Росії на практиці реалізовується – «тітушки», «козаки з нагайками».

Це «незаконні збройні формування». Були на бюджеті Москви, їх привезли з різних інших міст

​Матвій Ганапольський: Це як «незаконні збройні формування». Правда, перший раз у них були тільки нагайки. З’явилися деталі, що вони були на бюджеті Москви, що їх привезли з різних інших міст.

Зараз російські політологи зазначають, що це дійсно може бути дуже небезпечно. Коли буде наступна акція, коли стоїть цей «космонавт» – його не вдариш, бо це, можна так сказати, «сертифікована поліція». Коли ж перед тобою невідомий козак з нагайкою, то люди будуть їх колективно бити. І наступного разу, якщо вони тільки з’являться, то це буде дуже прикро, тому що буде кров. Це буде справжнє «місиво».

Коли ж перед тобою козак з нагайкою, то люди будуть їх колективно бити. І наступного разу, буде кров, справжнє «місиво»

Путін з допомогою своїх політтехнологів переводить себе в інший формат. Він – нереальна особа. Він – не президент, а вище президента... До речі, його змусили сісти в цей автомобіль. Він мав пішки йти. Був один із варіантів, коли він йде по Кремлю, йому віддають честь. Він проходить повз цар-гармату, дивиться на неї... Він переходить в розряд міфічної фігури.

У нього є одна людина, яка йому зараз цікава. Трамп. Це поділ світу. «Новий Потсдам» – тобі належить оце, а мені належить оце.

– Путін пропонує залишити Медведєва на посаді прем’єра…

У Путіна з Медведєвим дуже тісні стосунки. Можливо, його тягтиме на президентство за шість років

У Путіна з Медведєвим дуже тісні стосунки. Можливо, це для того, що він його тягтиме на президентство за шість років. Він зробить, наприклад, як Ден Сяопін, державну раду і буде головою цієї ради. Але Путні не може допустити, щоб наступним президентом був не його наступник. Є одна людина, у вірності якої він абсолютно впевнений – Медведєв.

Путін – «не герой мого роману», але «дітей шкода». Не було б жодної проблеми – займайся зовнішньою політикою, міряйся, вибачте, «піпі...ками» з Трампом. Але уряд має зрушити з місця економіку, яка стоїть.

– Пане Ганапольський, кримське питання – «послідовність» Путіна щодо Криму.

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Росія оточена санкціями, які будуть і далі, і далі... Трамп не піде назустріч Путіну ніколи. Немає великої угоди між США і Росією без України

​Матвій Ганапольський: Ну, бреше. І буде зараз брехати. Скромніше треба. Хай вони кажуть, що хочуть. Що треба нам? Посміхнутися, коли бачимо цього вар’ята, сказати, що в Росії будуть проблеми, але займатися не Росією, а нашими проблемами, щоб у нас не був такий прем’єр, як Медведєв (слава Богу, він, мені здається, не такий), щоб у нас не був президент такий брехун, як Путін (мені здається, що і зараз не такий президент).

Вище голови ми не стрибнемо. Але Росія оточена санкціями, які будуть і далі, і далі... Трамп не піде назустріч Путіну ніколи. Немає великої угоди між США і Росією без України.