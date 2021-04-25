Військові повідомили про чергові порушення, без бойових втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не призвели до бойових втрат серед українських військових.

Протягом попередньої доби, 24 квітня, таких порушень було дев’ять, і ще одне було скоєне вже протягом 25 квітня, станом на 7-у годину ранку. Противник використовував міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети різних систем, кулемети великого калібру і стрілецьку зброю.

Як інформують військові, про порушення українська сторона в СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частину Донецької області і визнані в Україні терористичними, своїх ранкових зведень і даних про свої можливі втрати ще не оголошували.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 36 українських військовослужбовців (із них близько 29 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 20 квітня 33 військовослужбовці ЗСУ загинули «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати 22 квітня внаслідок обстрілу загинув іще один військовий). У це число також не входять можливі втрати інших силових структур.