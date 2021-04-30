Військові повідомили про чергові порушення, бойових втрат немає

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не призвели до бойових втрат серед українських військових.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було три: з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ні про які дії українських військ у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише сказано, що про всі ці порушення українська сторона в СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частину Донецької області і визнані в Україні терористичними, своїх вечірніх зведень і даних про свої можливі втрати не подавали.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 36 українських військовослужбовців (із них близько 29 лише протягом цього року), ще близько 90 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 20 квітня 33 військовослужбовці ЗСУ загинули «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілу загинув іще один військовий). У це число також не входять можливі втрати інших силових структур.