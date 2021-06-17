ООС: військові повідомили про чергові порушення, бойових втрат немає

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не призвели до бойових втрат серед українських військових.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було три: біля селища Піски, що на північний захід від окупованого Донецька, біля руїн колишнього аеропорту (тут противник застосував міномети калібру 120 міліметрів), біля селища Луганського на Донеччині, на так званій «Світлодарській дузі», і біля села Водяного на Приазов’ї, що східніше від Маріуполя.

«На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – мовиться в повідомленні. Також про всі порушення з боку противника українська сторона в СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

«Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – запевняють військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про два обстріли українських військ у відповідь.

Один, іще поночі, за їхніми словами, стався біля околиць шахти «Жовтнева» в Куйбишевському районі Донецька і сусіднього села Веселого, які межують зі згаданим в українському зведенні й обстріляним бойовиками з мінометів калібру 120 міліметрів селом Піски (бойовики стверджують, що там українські війська теж застосували міномети калібру 120 міліметрів).

Іще один, близько полудня, заявляють вони, стався біля села Ужівки на окупованій частині півдня Донеччини, що його бойовики досі називають колишньою назвою «Ленінське». Воно лежить недалеко від обстріляного бойовиками Водяного.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинув принаймні 41 український військовослужбовець, ще принаймні понад 110 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще п’ятеро військових загинули і 14 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 39 загиблих і 121 поранений). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.