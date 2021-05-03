Військові повідомили про чергові порушення, без бойових втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які нині не призвели до бойових втрат серед українських військових.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було три, з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ні про які дії українських військ у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише сказано, що про всі ці порушення українська сторона в СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

«Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи», – мовиться в заяві.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про підвечірній (вочевидь, уже після 17-ї години) обстріл українськими військовими його позицій біля села Саханки на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, нібито з мінометів калібру 120 міліметрів. Правдивість цього твердження наразі не перевірена.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 36 українських військовослужбовців (із них близько 29 лише протягом цього року), ще понад 90 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 20 квітня 33 військовослужбовці ЗСУ загинули «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілу загинув іще один військовий). У це число також не входять можливі втрати інших силових структур.