ООС: військові повідомили про чергові порушення, без бойових втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які нині не призвели до бойових втрат серед українських військових.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було три: біля Авдіївки, селища Зайцевого на північній околиці окупованої Горлівки, розділеного лінією фронту, і села Водяного на Приазов’ї, що східніше від Маріуполя (ще одне Водяне біля лінії фронту лежить на північний захід від окупованого Донецька, біля руїн колишнього аеропорту).

Ні про які дії українських військ у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише сказано, що «про всі факти порушень українська сторона в СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм».

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню», – запевнили в пресслужбі.

Раніше 16 червня в соцмережах говорили про загибель у зоні ООС українського бійця зі Львівщини, але, за повідомленнями засобів інформації, йшлося не про бойову втрату.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинув принаймні 41 український військовослужбовець, ще принаймні близько 110 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще п’ятеро військових загинули і 13 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 39 загиблих і 120 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.