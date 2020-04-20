Українські військові повідомили про становище на фронті: три обстріли, двоє поранених, один убитий

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби станом на 17-у годину.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок чого двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були поранені, а ще один унаслідок поранень, несумісних із життям, загинув.

Два з обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля селища Південного, що між Торецьком і окупованою Горлівкою, на Донеччині, і біля села Новоолександрівки, що між Попасною і окупованим Первомайськом, на Луганщині (раніше в пресцентрі повідомляли, що один із українських бійців був поранений саме там). Іще один обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу міста Мар’їнки, що межує з окупованим Донецьком на його заході.

Ці обстріли, заявили військові, «не залишилися безкарними» – українські військовослужбовці надали сувору й рішучу відповідь. «Підрозділи Об’єднаних сил готові негайно відреагувати на усі можливі загрози з боку загарбників… Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника», – заявили в пресцентрі.

Крім того, зазначено в повідомленні, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – запевняють українські військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про три обстріли з боку українських військових позицій бойовиків у селищі Старомихайлівці на західній околиці Донецька; це селище – поруч із Мар’їнкою, яку обстрілювали бойовики і отримали відповідь. Крім того, вони заявляють і про обстріл «у бік селища шахти 6/7» на північно-західній околиці Горлівки, здійснений, за їхніми словами, з боку селища Шумів; це селище лежить поруч із Південним, що його обстріляли бойовики і теж, за повідомленням українських військових, отримали вогневу відповідь.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. А останнім часом інтенсивність порушень помітно зростала.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.