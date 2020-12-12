Режим припинення вогню на фронті: знову двоє поранених від обстрілу

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, і в українській делегації в Тристоронній контактній групі повідомили про бойове поранення ще двох українських військовослужбовців унаслідок ворожого обстрілу в час дії режиму припинення вогню.

За цими повідомленнями, двоє військовослужбовців зазнали легких «вторинних» поранень, а саме, за словами військових, внаслідок рикошету куль противника під час обстрілу зі стрілецької зброї; в делегації в ТКГ причина цих поранень (унаслідок обстріл) взагалі не згадана, що викликало критичні коментарі читачів. Стан поранених, за цими повідомленнями, «задовільний».

«Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, їх евакуйовано до лікувального закладу», – повідомили військові.

Іншу версію про поранених навели в повідомленні делегації в ТКГ: «Їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними, евакуації до медичного закладу вони не потребують».

У повідомленнях не уточнено, де саме стався інцидент.

Так само немає згадок про будь-яку воєнну реакцію українських військ на це чергове порушення нині чинного режиму припинення вогню, що призвело до поранень.

За словами військових, про порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації.

У делегації в ТКГ додали, що через цей координаційний механізм заведено «режим тиші», про порушення направлено письмове повідомлення до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а спостережна група української сторони в СЦКК «здійснює заходи щодо верифікації події».

Раніше 12 грудня у пресцентрі Об’єднаних сил повідомляли, що за добу 11 грудня російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, але ті провокації не несли загрози українським військовим, тому вони вогню у відповідь не відкривали; серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень за той день не було.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської областей і визнане в Україні терористичним, заявляють, що стрілянина, внаслідок якої були поранені українські військові, була біля Золотого-4. Це місто на Луганщині, яке поділяють на нумеровані частини, розділене лінією фронту: «п’яту» нині контролюють російські гібридні сили, перші чотири – українські війська.

При цьому в «ЛНР» намагаються скласти вину за обстріл на самих українських військових, але різні представники угруповання наводять різні версії: за однією, це буцімто була перестрілка між двома українськими військовослужбовцями, які й були поранені, за іншою, обстріл буцімто наказав влаштувати сам командир української частини. Ніяких доказів своїх версій бойовики не наводять.

Про події попереднього дня в цьому угрупованні нічого не повідомляють.

В аналогічному угрупованні «ДНР», що нині діє на частині Донецької області, заявляють про три обстріли з боку українських військ протягом дня 11 грудня.

За час дії нинішнього режиму припинення вогню з 27 липня, за офіційними даними станом на 29 листопада, внаслідок обстрілів противника загинули четверо українських військовослужбовців і 15 були поранені; відтоді до нинішнього випадку повідомляли ще принаймні про одне бойове поранення. Крім того, кілька випадків підриву українських військових на мінах противника не були залічені в бойові втрати.

Українські війська відповідають на обстріли своїм вогнем лише в найсерйозніших випадках, у всіх інших далі дотримуючись перемир’я, попри його порушення противником.