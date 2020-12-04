Один український військовий зазнав поранення на Донбасі з початку доби 4 грудня, його стан – середньої тяжкості, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського внаслідок пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу», – ідеться у вечірньому зведенні.

Також штаб повідомляє, що неподалік населеного пункту Водяне російські гібридні сили обстріляли українські позиції «із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-тиміліметрових мінометів».

Угруповання «ДНР» звинувачує українських військових у мінометному обстрілі населеного пункту Ужівка (бойовики використовують радянську назву Ленінське) в Новоазовському районі на півдні Донецької області. Внаслідок цього обстрілу, як ідеться в повідомленнях сепаратистських ресурсів, загинули двоє представників російських гібридних сил.

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові обстріляли з гранатомета позиції бойовиків поблизу сіл Калинівка та Лозове.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.