ООС: іще один загиблий український військовий, понад півтора десятка порушень перемир’я

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, внаслідок яких загинув український військовослужбовець.

За цим повідомленням, за добу 26 червня таких порушень зафіксовано 15 і ще одне вже 27 червня, станом на 7-у годину. Уранці 26 червня внаслідок обстрілу один український військовий зазнав уламкового поранення, несумісного з життям.

Обстріли, в багатьох випадках із застосуванням мінометів калібру 120 міліметрів і артилерії калібру 122 міліметри, відбувалися по всій лінії фронту. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, мовиться в повідомленні без дальших уточнень.

Також повідомляється про проліт через лінію розмежування російського безпілотника «Орлан-10», який, як мовиться в повідомленні, був вчасно придушений засобами радіоелектронної боротьби, але, найімовірніше, не збитий чи виведений із ладу, про що не згадано, а лише змушений повернутися.

Як заявили військові, про всі дії противника українська сторона в СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими», – запевнили в пресслужбі.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про сім обстрілів із боку української сторони в відповідь і поранення мирної мешканки на околиці окупованої Горлівки; доказів, що жінка могла бути поранена внаслідок обстрілу українськими військовими, бойовики не навели.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 42 українські військовослужбовці, ще принаймні майже 115 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще шестеро військових загинули і 16 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 40 загиблих і 123 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.