День на фронті: без бойових втрат, із вогнем у відповідь на порушення

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не спричинили бойових втрат серед українських військових, але призвели до відкриття вогню у відповідь.

За цим повідомленням, від початку доби і станом на 17-у годину таких порушень було зафіксовано дев’ять на різних ділянках фронту: шість обстрілів, у тому числі з застосуванням артилерії й мінометів калібрів 122 і 120 міліметрів, і три прольоти безпілотних апаратів противника з перетином лінії фронту.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили про вогонь у відповідь українських військ – загалом, за їхніми словами, про п’ять обстрілів.

Обидва угруповання нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 46 українських військовослужбовців, іще принаймні понад 125 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще десятеро військових загинули і 28 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 44 загиблих і 135 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.