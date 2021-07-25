Зведення з фронту: без втрат, вогонь у відповідь на порушення

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не спричинили бойових втрат серед українських військових, але призвели до відкриття вогню у відповідь.

За цим повідомленням, за минулу добу, 24 липня, таких порушень було дев’ять, і ще одне з початку нинішньої доби.

Серед порушень – обстріли з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру, – а також проліт російського безпілотного апарата типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування на Луганщині, де такі порушення здійснюються останнім часом практично щодня.

На обстріли українські війська відкривали вогонь у відповідь, мовиться в повідомленні.

Про всі факти порушень із боку гібридних російських сил українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – запевнили в пресслужбі.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили про вогонь у відповідь українських військ, місця якого загалом збігаються з тими, звідки, за даними українського зведення, були здійснені обстріли противника.

Обидва угруповання нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 48 українських військовослужбовців, іще принаймні понад 140 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще дванадцятеро військових загинули і 44 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 46 загиблих і 151 поранений). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.