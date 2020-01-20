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20 січня 2020, Київ 19:43
Новини | Політика

Бойовики на Донбасі стріляли 7 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Військові кажуть, що бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

За даними військових, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

В угрупованннях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про обстріли з боку ЗСУ упродовж дня.

Під час обміну утримуваними особами між Україною і російськими гібридними силами біля пункту пропуску «Майорськ» у Донецькій області, 29 грудня 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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