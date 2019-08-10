ООС: знову загинув український військовий

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нову загибель українського військовослужбовця, з лав Національної гвардії «під час виконання бойового завдання» в час дії чергового режиму припинення вогню, а також про чотири такі порушення цього режиму впродовж нинішньої доби.

За даними прес-центру, два обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля сіл Пищевик і Гнутове на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя. Обидва вони поруч із селом Павлополем, біля якого внаслідок обстрілу противника 6 серпня загинули чотири українські військовослужбовці; тоді, як і зараз, військові не повідомляли ні про які свої дії у відповідь.

Іще чотири обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля міста Світлодарська і прилеглого до нього селища Луганського в Донецькій області, на межі з Луганською.

Де саме загинув український військовий і що мається на увазі під загибеллю «під час виконання бойового завдання», не уточнено. Також не згадано ні про які інші втрати українських військових за день.

Ні про які дії у відповідь українських військ теж не згадано. «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника», – мовиться лише в повідомленні.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», яке захопило частину Луганської області і визнане в Україні терористичним і бойовики якого контролюють і суміжну з Луганщиною ділянку фронту на Донеччині біля межі двох областей, заявили про «провокаційні обстріли» українських силовиків біля сіл Лозового і Логвинового – саме з них, за даними прес-центру ООС, були обстріляні Світлодарськ і Луганське.

В «ЛНР» також твердять, ніби загинули відразу двоє українських військовослужбовців і ще один був поранений, коли їхня група з трьох осіб мінувала місцевість і буцімто «підірвалась на власних мінах», і що угруповання вживе заходів для вивезення тіл загиблих із «сірої зони». За їхніми твердженнями, це сталося біля села Розсадки неподалік Луганського, що контрольоване українськими військами.

У перших повідомленнях бойовиків про цей інцидент стверджувалося, що всі троє українських військових були поранені, і після того, як українські війська евакуювали поранених, вони й обстріляли окуповане Лозове. Тим часом село Лозове лежить за кілька кілометрів звідти, натомість біля Розсадок є нині окуповане село Нижнє Лозове.

Заяви бойовиків нерідко мають пропагандистське навантаження і не відповідають дійсності.

В українських соцмережах деякі дописувачі пишуть, що дійсно є й другий загиблий за день український військовий, але там ідеться про небойову втрату; ці повідомлення не підтверджені ні з незалежних, ні з офіційних джерел.

В аналогічному угрупованні «ДНР», що діє на частині Донеччини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.