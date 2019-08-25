Українські військові повідомили про становище і втрати на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, які були втрати і перебіг подій на фронті від початку доби.

Зокрема, як уже повідомляли раніше 25 серпня, внаслідок обстрілів один військовослужбовець помер через зазнані поранення під час евакуації до медичного закладу, ще троє були поранені і доставлені на лікування до військових шпиталів.

Також, за нинішнім повідомленням, російські гібридні сили від початку доби сім разів порушили режим припинення вогню.

П’ять із цих обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Донеччині: біля міста Мар’їнки на західній околиці окупованого Донецька, біля села Миколаївки, що на південь від окупованого Докучаєвська, і тричі біля села Водяного на півдні області, неподалік Маріуполя.

Ще два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля селища Шуми, що між Торецьком і окупованою Горлівкою, на Донеччині і біля міста Золотого-4, що на північ від окупованого Первомайська на Луганщині.

Ні про які дії українських військовослужбовців у відповідь на ці обстріли нічого не сказано.

Також не уточнено, де саме були поранені українські військові, один із яких помер.

За даними Ланівецького райвійськкомату Тернопільської області, загиблий – військовослужбовець 35-ї бригади Морської піхоти Збройних сил України Віталій Собко.

Тернопільське видання «Терміново» повідомляє, що 27 березня йому сповнилося 20 років.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про здійснений уже під вечір обстріл Збройних сил України біля селища Залізна Балка на східній околиці Горлівки.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Обидва угруповання також нічого не повідомляють про свої втрати.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.