Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий, трьох поранено – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил висловив співчуття рідним загиблого внаслідок обстрілу військовослужбовця.

«25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості.На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці штабу.

Деталей не повідомляється.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.