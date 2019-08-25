Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий, трьох поранено – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил висловив співчуття рідним загиблого внаслідок обстрілу військовослужбовця.
«25 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості.На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці штабу.
Деталей не повідомляється.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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