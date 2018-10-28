Українські військові повідомили про перебіг бойових дій на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом дня внаслідок вогню противника жоден український військовослужбовець не потерпів, за цей час противник п’ять разів порушив режим припинення вогню.

Як повідомили військові, протягом дня противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука – села на південний захід від Донецька, неподалік окупованої Оленівки. А на Приазов’ї, окрім стрілецької зброї, противник застосував біля сіл Водяного та Лебединського станкові протитанкові гранатомети, а біля Гнутова – міномети калібру 82 міліметри.

«Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи», – наголосили в повідомленні.

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що українські військові вранці обстріляли позиції його бойовиків на околицях окупованого міста Ясинуватої, що прилягає до Авдіївки. А ввечері, стверджують в угрупованні, Збройні сили України обстрілювали його позиції на західній околиці окупованого Донецька, а також біля сіл Саханка, Пікузи і Ужівка (останні два села бойовики досі називають їхніми назвами до 2016 року «Комінтернове» і «Ленінське») на Приазов’ї – ці села лежать по той бік лінії фронту від згаданих в українському зведенні Водяного, Лебединського і Гнутова. Як твердять в угрупованні, при цьому українські військові також застосовували озброєння великих калібрів.

Про втрати в угрупованні нічого не згадують.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.