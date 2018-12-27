Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом дня втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник три рази порушив режим припинення вогню, при цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не зафіксовано.

Як повідомили військові, обстріли відбулися біля міста Авдіївки на донецькому напряму і біля селищ Пищевик і Водяне на маріупольському.

«Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів… Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», – наголосили у прес-центрі.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня.

Ця інформація надійшла незадовго до того, як Тристороння контактна група оприлюднила ввечері 27 грудня за результатами переговорів шляхом відеоконференції заяву про те, що підтримала чергове перемир’я на Донбасі, цього разу новорічно-різдвяне. «Тристороння контактна група, з участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України, підтверджує повну відданість постійному припиненню вогню з нагоди новорічних і різдвяних свят, починаючи від 00.01 годин (за київським часом) 29 грудня 2018 року», – мовилося в заяві.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.