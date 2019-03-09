Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник двічі порушив режим припинення вогню, при цьому тричі (так у тексті повідомлення – ред.) застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Обстріли були здійснені біля села Лебединського, що на півдні Донеччини неподалік Маріуполя (у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»), і біля села Кримського на Луганщині (у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»).

На обстріли противника українські військові щоразу відповідали «адекватним вогнем», ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, запевнили у прес-центрі.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що українські підрозділи вранці обстріляли його позиції в селі Веселому на північній околиці окупованого Донецька, а також Василівську насосну станцію біля окупованої Ясинуватої.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, у свою чергу, стверджують, що протягом дня українські силовики обстріляли позиції бойовиків у селищі Голубівському на околиці окупованої Голубівки, а також у селі Лозовому – найімовірніше, йдеться про село неподалік Світлодарська в Донецькій області, яке російське гібридне командування віднесло до зони відповідальності луганських бойовиків.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 8 березня 2018 року, цього разу «весняне», з нагоди Міжнародного жіночого дня. При цьому, на відміну від попередніх таких домовленостей, російська сторона конфлікту не дала ніяких гарантій його дотримання. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.