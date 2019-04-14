Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби внаслідок обстрілів був поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил, а самих обстрілів за цей час було чотири.

Обстріли відбулися, зокрема, на Донеччині біля міста Авдіївки і села Водяного – без уточнень, якого саме: в зоні ООС є село з такою назвою неподалік Авдіївки, біля колишнього донецького аеропорту, а також на півдні області, неподалік Маріуполя, – і біля селища Новолуганського, що біля межі з Луганською областю. На Луганщині обстріли відбулися біля селища Новотошківського.

На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – запевнили військові.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що обстріл із боку українських військових розбив шибки в житловому будинку в місті Докучаєвську.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 8 березня 2018 року, цього разу «весняне», з нагоди Міжнародного жіночого дня. При цьому, на відміну від попередніх таких домовленостей, російська сторона конфлікту не дала ніяких гарантій його дотримання. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Президент України Петро Порошенко, зустрівшись 12 квітня з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, повідомив, що вони підтримали тепер уже «великоднє» припинення вогню – «яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку Росії». В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» відразу ж заявили, що це перемир’я з ними не узгоджене.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.