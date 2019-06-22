Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня.

За цим повідомленням, протягом нинішнього дня був поранений один український військовий, російські гібридні сили від початку доби 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Вісім разів такі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: двічі біля села Водяного, по разу біля сіл Широкиного, Гнутового, Павлополя (всі перелічені на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя), біля села Старогнатівки (північніше від Маріуполя, південніше від окупованого Докучаєвська), біля селища Новотроїцького, що поруч із Докучаєвськом, і біля міста Красногорівки на околиці окупованого Донецька.

Три рази обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля села Піщаного, що неподалік Станиці Луганської і Щастя на Луганщині, а також біля селищ Новолуганського і Південного, на околицях окупованої Горлівки.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь», – запевнили військові.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про пошкодження житлового будинку і господарських будов у селищі шахти «Трудовська» на заході Донецька (цей район міста недалеко від згаданої в українському зведенні обстріляної Красногорівки) і про поранення 13-річної дівчинки в мікрорайоні Бессарабка на північному заході Горлівки (цей район міста недалеко від згаданого в українському зведенні обстріляного Південного) – як стверджують бойовики, «внаслідок обстрілів із боку українських силовиків».

Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.