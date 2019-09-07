Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, російські гібридні сили від початку доби дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про будь-які можливі втрати української сторони нічого не згадано, як і не згадано ні про які дії у відповідь на обстріли.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сталося чотири обстріли: поблизу села Лебединського, селища Талаківки, села Старогнатівки і селища Новотроїцького (всі в південній частині Донецької області).

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів було п’ять: біля селищ Новгородського, Південного, Шумів, у місцевості Майорськ (усі в Донецькій області, поблизу Торецька й окупованої Горлівки), а також біля селища Новотошківського на Луганщині, що недалеко від окупованого Первомайська.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про кілька обстрілів із боку українських військових протягом дня села Ужівки на півдні Донеччини, внаслідок чого сталося займання двох будинків (бойовики досі називають це село його колишньою назвою «Ленінське») – саме з цього села, за даними з українського зведення, було обстріляне Лебединське.

Крім того, бойовики заявляють і про ранкові обстріли західних і північних околиць Горлівки – з яких, як повідомили українські військові, обстрілювали сусідні селища, підконтрольні Києву.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Обидва угруповання нічого не повідомляють про свої втрати за день.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.