Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, російські гібридні сили від початку доби п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про будь-які можливі втрати української сторони нічого не згадано, як і не згадано ні про які дії у відповідь на обстріли. «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника», – мовиться лише в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» стався один обстріл: поблизу селища Новотроїцького, що неподалік окупованого Докучаєвська в Донецькій області.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів було чотири: двічі біля селища Південного, що між Торецьком і окупованою Горлівкою, а також біля селища Новолуганського, що неподалік Горлівки біля так званої Світлодарської дуги (обидва на Донеччині), і біля селища Новотошківського на Луганщині, що неподалік окупованої Голубівки.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про обстріли з боку українських силовиків, які нібито пошкодили кілька будинків у селі Пікузи на півдні Донеччини, поблизу Маріуполя (бойовики досі називають його колишньою назвою «Комінтернове»), а також у селищі Широка Балка на околиці Горлівки – саме з напрямку цього селища і сусіднього селища шахти імені Гагаріна було обстріляне Південне, згадане у зведенні українських військ.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Обидва угруповання нічого не повідомляють про свої втрати за день.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.