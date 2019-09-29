Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили 11 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями калібрів, але втрат унаслідок обстрілів із боку українських військовиків не було.

Ні про які дії українських силовиків у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише в самому кінці додано: «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника».

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сталося шість обстрілів: двічі поблизу селища Новотроїцького, що неподалік окупованого Докучаєвська в Донецькій області, двічі біля села Павлополя на півдні Донеччини, поблизу Маріуполя, а також біля сусідніх села Водяного і селища Талаківки.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів було п’ять: двічі біля села Травневого, що на північ від окупованої Горлівки, а також біля сусідніх селищ Новолуганського і Луганського, що в районі так званої «Світлодарської дуги» (всі – Донецька область), а ще біля села Кримського на Луганщині.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, зі свого боку, стверджують про низку обстрілів із боку українських силовиків. Зокрема, вони заявляють про обстріл селища Гольмівський на північній околиці Горлівки (поруч із ним – згадане в українському зведенні Травневе, яке обстріляли бойовики) і південної, окупованої частини селища Зайцевого неподалік, а також села Ужівки на півдні Донеччини (бойовики досі називають його колишньою назвою «Ленінське»; саме з нього було обстріляне згадане в українському зведенні Водяне).

Крім того, в угрупованні «ДНР» визнали загибель одного бойовика. Як схоже з тексту повідомлення, це, найімовірніше, сталося в Зайцевому.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини і бойовики якого контролюють також суміжну з Луганщиною ділянку фронту на Донеччині біля межі двох областей, заявили про три обстріли з боку українських силовиків і назвали місця двох із них: селище Сентянівка в Луганській області (бойовики досі називають його колишньою назвою «Фрунзе»; воно лежить недалеко від обстріляного Кримського, згаданого в українському зведенні), а також село Логвинове в Донецькій (воно недалеко від обстріляного бойовиками селища Луганського, згаданого в українському зведенні).

І угруповання «ЛНР» теж визнало загибель одного свого бойовика, саме біля Логвинового.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно, але інтенсивність цих порушень наразі менша, ніж попередніми разами.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.