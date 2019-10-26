Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили 9 разів порушили режим припинення вогню, але втрат унаслідок обстрілів серед українських військовиків не зафіксовано.

Ні про які дії українських силовиків у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише в самому кінці додано: «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника».

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сталося три обстріли: неподалік селища Невельського, що на північний захід від окупованого Донецька, і двічі біля міста Мар’їнки, що межує з Донецьком із заходу.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілів було шість: чотири рази біля селища Новолуганського, що на північний схід від окупованої Горлівки, на так званій «Світлодарській дузі», а також неподалік Хутора Вільного, що є частиною міста Золотого, і поблизу Золотого – поза межами ділянки розведення сил.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті і свої втрати за день на цей час не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі востаннє оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.