Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили дев’ять разів порушили режим припинення вогню, але втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику», – запевнили у пресцентрі.

За його даними, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» сталося п’ять обстрілів: неподалік Майорська, місцевості на північно-західній околиці окупованої Горлівки, біля селища Новолуганського і двічі біля селища Луганського, що обидва лежать на північний схід від Горлівки, на так званій Світлодарській дузі (усе Донецька область), а також біля Попасної на Луганщині.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстрілів було чотири, пише пресцентр – але тут же наводить місця шести обстрілів: поблизу села Лебединського, що відразу на схід від Маріуполя, біля села Старогнатівки, що лежить майже на півдорозі між Маріуполем і окупованим Докучаєвськом, біля села Березового, що відразу на захід від Докучаєвська, неподалік міста Мар’їнки, що на східній околиці окупованого Донецька, і двічі біля селища Невельського, що на північний захід від Донецька.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що українські військові обстріляли «район села Петрівського» – ця місцевість на південний схід від Докучаєвська є так званою ділянкою розведення військ № 3. Також вони стверджують про обстріл селища шахти 6/7 під Горлівкою; це селище на північно-західній околиці Горлівки розташоване недалеко від Майорська, про обстріл якого бойовиками повідомляли українські військові.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту не робили.

Бойовики також не повідомляли про свої втрати за день.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі востаннє наразі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оновленими оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.