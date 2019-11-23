Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню, але втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ні про які дії українських силовиків у відповідь на ці обстріли не повідомлено, лише в самому кінці додано: «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника».

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» сталося три обстріли – всі біля селища Південного, що лежить між Торецьком і нині окупованою Горлівкою.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстрілів було чотири: двічі біля селища Пісків, що на північно-західній околиці окупованого Донецька, неподалік руїн колишнього Донецького аеропорту, а також біля селища Верхньоторецького, що розташоване між Торецьком і Авдіївкою, і біля села Водяного; у пресцентрі не уточнили, якого саме – в Донецькій області на лінії фронту чи неподалік неї є два села з такою назвою, що час від часу зазнають обстрілів, – неподалік згаданих раніше Пісків, а також на півдні Донеччини, на схід від Маріуполя.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті і свої втрати за день на цей час не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі востаннє наразі оголосила про чергове припинення вогню, починаючи з півночі 21 липня, так зване «літнє» або «хлібне». Воно, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оновленими оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.