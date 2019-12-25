Українські військові повідомили про становище на фронті і поранених на Донбасі

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті за попередній день, 24 грудня, і за нинішній ранок.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили десять разів порушили режим припинення вогню: дев’ять разів протягом 24 грудня і один раз уже 25-го.

Унаслідок цих обстрілів були поранені двоє українських військовослужбовців: один 24 грудня і один уже 25-го.

Ні про які дії українських силовиків у відповідь на ці обстріли не повідомлено. Водночас у зведенні немає й часто вживаної раніше фрази на кшталт «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника».

Зокрема, 24 грудня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» сталося вісім обстрілів, із них чотири біля селища Новолуганського на так званій «Світлодарській дузі», по одному біля міста Світлодарська, біля села Шуми, що між Торецьком і окупованою Горлівкою, поблизу села Троїцького, що на південний захід від Горлівки (всі – Донецька область), а також біля села Кримського в Луганській області; ще один обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» – біля села Березового, що лежить на сході від окупованого Докучаєвська на Донеччині.

А обстріл 25 грудня стався біля згаданого вище Кримського.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про вісім обстрілів із боку українських військових протягом 24 грудня, а саме біля селища Доломітного (воно на «Світлодарській дузі» лежить поруч із обстріляним бойовиками Новолуганським на північний схід від Горлівки і раніше не було підконтрольне бойовикам), біля селища шахти 6/7 на північно-західній околиці Горлівки, біля руїн колишнього Донецького аеропорту на північному заході окупованого Донецька, біля селища шахти «Трудовська» на західній околиці Донецька, біля міста Докучаєвська, що південніше від Донецька (поруч із ним – обстріляне бойовиками Березове), а також біля села Саханки на самому півдні Донеччини, на схід від Маріуполя.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, заявляють про один обстріл із боку українських силовиків за 24 грудня – біля села Нижнє Лозове, що між Світлодарськом і окупованим Дебальцевим; це село в Донецькій області, біля її межі з Луганською, за домовленістю між угрупованнями, потрапило в зону відповідальності луганського командування російських гібридних сил.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляли.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.