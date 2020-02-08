Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили один раз порушили режим припинення вогню, внаслідок цього обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про можливі втрати з інших причин у повідомленні нічого не сказано.

«Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника», – традиційно запевнили військові.

Згаданий обстріл, мовиться в повідомленні, стався «поблизу населеного пункту Оріхове» з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри і з мінометів калібру 120 міліметрів.

Згадки про обстріли «поблизу населеного пункту Оріхове» стали з’являтися в українських зведеннях після того, як українські військові відступили зі своїх позицій у місті Золотому в Луганській області, що розділене лінією фронту, в процесі так званого розведення сил, і там відтак помітно почастішали обстріли з боку противника зброєю великих калібрів. Село Оріхове лежить за кілька кілометрів від Золотого, і, за словами військових, більшість цих обстрілів стосуються радше самого Золотого, а не сусіднього Оріхового.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують про вечірній обстріл українськими військовими його позицій у селищі шахти 6/7 на околиці окупованої Горлівки; даних про можливі втрати наразі не наводять.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті наразі не робили. Але в цьому угрупованні визнали загибель чотирьох своїх бойовиків і поранення ще чотирьох попереднього дня, 7 лютого.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.