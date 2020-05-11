Українські військові повідомили про становище на фронті і поранення за минулу добу

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті за минулу добу й ніч станом на 7-у годину ранку.

За цим повідомленням, за минулу добу, 10 травня, російські гібридні сили 15 разів порушили режим припинення вогню, серед того і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Унаслідок цих обстрілів один українських військових були поранений, іще двоє зазнали бойових травмувань; про можливі втрати з інших причин не повідомляється.

Сім із обстрілів відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», іще вісім – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

При цьому в повідомленні кілька разів при згадках про окремі обстріли наведені дані про відповідь українських сил.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною», «Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та твердо відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність», – заявили, зокрема, військові і запевнили: «Об’єднані сили і надалі адекватно і без вагань відповідатимуть на кожен ворожий обстріл, що несе загрозу життю й здоров’ю як військовослужбовців, так і мирних мешканців».

Від початку нинішньої доби 11 травня російські гібридні сили активності не виявляли, втрат серед українських військових немає, мовиться в повідомленні.

Крім того, зазначено в ньому, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – заявляють військові.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили загалом про 15, за їхніми словами, порушень режиму припинення вогню з боку українських військ – перше з них про 14, друге про одне.

Про свої можливі втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. А останнім часом інтенсивність порушень зросла.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.