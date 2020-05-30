Українські військові повідомили про становище на фронті протягом дня

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби станом на 17-у годину.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили три рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових унаслідок цих обстрілів не було; про можливі втрати з інших причин не повідомляється.

При цьому в повідомленні наголошено: «Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли… Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче і суворо відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії».

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою», – запевнили військові і також додали: «Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника».

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили. Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.