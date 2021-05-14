Військові повідомили про чергові порушення, без бойових втрат

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, які цього разу не призвели до бойових втрат серед українських військових.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було чотири, з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

На ці обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, також про дії російських гібридних сил повідомлено представників ОБСЄ через українську сторона в СЦКК, мовиться в повідомленні.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що як частини російських гібридних сил захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 39 українських військовослужбовців, ще близько 95 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще троє військових і один був поранений, тобто нинішній баланс має складати 37 загиблих і 108 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.