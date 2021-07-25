ООС: на Донбасі внаслідок обстрілу поранений боєць

В оперативно-тактичному угрупованні «Північ», що як частина Об’єднаних сил веде операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про поранення ще одного українського військового внаслідок обстрілу противника.

За повідомленням, унаслідок порушення з боку бойовиків і прицільного обстрілу українських позицій із автоматичних станкових гранатометів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав уламкового поранення, йому надали першу медичну допомогу і доправили до лікувального закладу, його стан – середньої важкості.

Про дії російських гібридних збройних формувань повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, мовиться в повідомленні.

Де саме сталося поранення, не уточнено.

Про можливу відповідь українських військ на цей обстріл у повідомленні не згадано.

Тим часом у підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичними, заявили про обстріл його позицій із боку українських військ на західній околиці Горлівки.

Це угруповання нічого не згадало про свої можливі втрати.

Наразі не ясно, чи могло йтися про вогневу відповідь українських сил на обстріл, унаслідок якого був поранений військовослужбовець.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 48 українських військовослужбовців, іще принаймні близько 145 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще дванадцятеро військових загинули і 45 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 46 загиблих і 152 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.