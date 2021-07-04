ООС: знову загиблий український військовий

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника, внаслідок яких знову загинув український військовослужбовець.

За цим повідомленням, із початку доби і станом на 17-у годину було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню; внаслідок одного з обстрілів один український військовий зазнав поранень, несумісних із життям.

Обстріли здійснювалися на різних ділянках фронту з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Як заявили військові, у відповідь на ворожі обстріли вони відкривали вогонь у відповідь.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про один обстріл у відповідь із боку українських сил – із автоматичного станкового гранатомета біля окупованого нині Докучаєвська. Саме там, як випливає зі зведення української сторони, внаслідок обстрілу російськими гібридними військами з такої самої зброї й загинув український військовий.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 43 українські військовослужбовці, ще принаймні майже 120 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів ще семеро військових загинули і 19 були поранені, тобто нинішній баланс мав би складати 41 загиблий і 126 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.