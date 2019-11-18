У штабі зафіксували 8 обстрілів у зоні ООС протягом дня

Незаконні збройні угруповання на Донбасі вісім разів порушили режим тиші в зоні проведення Операції об’єднаних сил протягом дня 18 листопада, повідомляє штаб ООС.

Поміж іншого, йдеться про застосування забороненої Мінськими домовленостями зброї, зокрема мінометів калібру 82 міліметри.

«П’ять обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: неподалік Кримського – з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Новотошківського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Травневого – зі станкових протитанкових, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

У зоні оперативно-тактичного угруповання «Схід» штаб зафіксував три обстріли: двічі поблизу Новомихайлівки і один раз – поблизу Лебединського.

За даними штабу, внаслідок обстрілів 18 листопада ніхто з військових Збройних сил України не постраждав.

Також, заявляє штаб ООС, триває демонтаж укріплень в рамках розведення в Катеринівці (ділянка №2, район Золотого-4). На ділянці розведення №3 в районі Богданівки та Петрівського співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій очищують територію від вибухонебезпечних предметів.

Бойовики незаконних збройних угруповань не робили заяв щодо обстрілів протягом дня 18 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.